Эксперт Хайцеэр рассказал, как вести себя пассажирам мотоциклов на поворотах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, что пассажирам мотоциклов не стоит отклоняться в противоположную сторону в случае поворотов. Это помешает маневрировать водителю. Об этом он рассказал NEWS.ru.

- Пассажиру нужно помнить, что ему нельзя отклоняться в противоположную сторону, когда мотоциклист маневрирует, чтобы посмотреть, что там впереди происходит. Нужно двигаться в унисон с водителем мотоцикла. Маневр идет, вес водитель переносит на ту сторону, куда поворачивает, а пассажир, бывает, отклоняется и создает противовес, — пояснил он.

Кроме этого, важно надевать всю возможную защитную экипировку. Он обратил внимание на то, что в России в целом не очень высокая культура в отношении участников движения, если не брать в расчет автомобилистов.

Важно быть в экипировке. По его словам, лихачи и пренебрегающие правилами дорожного движения люди долго не живут.