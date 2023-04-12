Диетолог Соломатина рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пасху не стоит завтракать большим количеством яиц, одного-двух будет достаточно для того, чтобы не навредить своему организму. Об этом рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина.

-Особенно не стоит переедать людям, соблюдавшие пост до праздника, так как после ограничений организму нужно заново привыкнуть к нормальному количеству пищи, - прокомментировала она.

Важно и то, что яйца перевариваются легко и просто, это не шашлык. Для здорового человека нормой является одно-два яйца в день. Пару яиц за раз можно съесть. Тем не менее лучше одно съесть на завтрак и одно на обед, посоветовала она.

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