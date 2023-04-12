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НовостиОбщество12 апреля 2023 15:29

Диетолог Соломатина рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху

Особенно не стоит переедать людям, соблюдавшие пост до праздника
Елена СИНИЦА
Диетолог Соломатина рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху

Диетолог Соломатина рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пасху не стоит завтракать большим количеством яиц, одного-двух будет достаточно для того, чтобы не навредить своему организму. Об этом рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина.

-Особенно не стоит переедать людям, соблюдавшие пост до праздника, так как после ограничений организму нужно заново привыкнуть к нормальному количеству пищи, - прокомментировала она.

Важно и то, что яйца перевариваются легко и просто, это не шашлык. Для здорового человека нормой является одно-два яйца в день. Пару яиц за раз можно съесть. Тем не менее лучше одно съесть на завтрак и одно на обед, посоветовала она.

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