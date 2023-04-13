Пробки в Иркутске утром 13 апреля оцениваются в 9 баллов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глядя на улицы Иркутска, не скажешь, что сейчас середина весны - сугробы как зимой. Обильный снег, выпавший накануне, создал серьезную преграду на пути пешеходов и автомобилистов. Ранее синоптики Иркутского гидрометцентра сообщали, что начало апреля будет изменчивым, а местами - холодным, температура в первых числах месяца оказалась на 5-7 градусов ниже многолетних значений. В предыдущие дни в Иркутске было относительно тепло и снега уже никто не ждал, а зря. Он снова нагрянул в город и спровоцировал пробки практически на всех главных улицах. Заторы на дорогах оцениваются в 9 баллов.

Пробки в Иркутске 13 апреля 2023 года: картина, прогноз

Итак, по данным Яндекс.карт, пробки в Иркутске 13 апреля утром составляют 9 баллов. Иркутяне пытаются преодолеть снежные преграды и добраться до работы, кто на машине, кто - на своих двоих. Протяженная пробка – более двух километров – образовалась на улице Байкальская и Пискунова, далее движение замедлилось на Трилиссера, Депутатской и Декабрьских Событий, Красноярской.

Снег тормозит движение и на отдаленных от центра улицах - Братской, Ушаковской, Рабочего штаба и Баррикад. На Ушаковской они занимают небольшой участок дороги, а на остальных заторы растянулись на 3-4 километра.

Красным на карте отмечены улицы на подъезде к Академическому мосту, как со стороны Синюшиной горы, так и со стороны улиц Лермонтова. Машины стоят на Старокузьмихинской и на объездной дороге Первомайский-Университетский. Затор образовался на улицах Фаворского и Улан-Баторской. Пожалуй, здесь ситуация с проездом еще более сложная, чем в центре города.

В Свердловском районе рядом с Глазковским мостом пробки сковали движение на улицах Челнокова, Гоголя и Маяковского.

Долго ли будет продолжаться такая ситуация? Согласно прогнозу погоды в Иркутске 13 апреля 2023 года снег перестанет доставлять неудобства иркутянам. Сегодня в городе температура поднимется до +6, осадков не ожидается.

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