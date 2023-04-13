Часть домов в Иркутске и Маркова осталась без света из-за аварии на сетях 13 апреля Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Специалисты бригад Южных электрических сетей продолжают работать над устранением причины аварии на сетях в Иркутске и поселке Маркова. В 8:30 13 апреля из-за сбоя часть домов остались без света. Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. Решить проблему планируют до 13:00. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

- Под отключение попала часть домов в микрорайоне Первомайский и на улицах Аргунова, Мамина-Сибиряка, Фадеева, - уточнили в соцсетях компании. - А также в поселке Маркова на улицах 1-я Покровская, 2-я Покровская, Лесная, Сокол, Центральная, в мкр. Николов Посад на улицах Березовая, Верхняя, Восточная, Гребешковая, Косогорная, Крутая, Ландшафтная, Лесная, Пойменный, Усадебная, Центральная, Центральный, Шахматная, Школьная, Ягодная, в микрорайоне Ново-Мельниково на улицах Звездный, Солнечный, Тенистый, Удачный, Цветочный, Центральная, а также в ДНТ Защитник, ДНТ Защитник Отечества, ДНТ Полюшко, ДНТ Светлое, ДНТ Стрижи.

Напомним, меньше чем за сутки в Иркутске выпало почти 60% месячной нормы осадков. Снегопад начался днем 12 апреля и продолжал идти всю ночь. По данным синоптиков, высота снежного покрова составила 17 сантиметров. 13 апреля, четверг, столбик термометра поднимется до +6 градусов. Ожидать ли вновь сильного снегопада? Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

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