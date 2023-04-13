Сотрудников администрации села Урик Иркутского района обвиняют в превышении полномочий Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сотрудников администрации села Урик Иркутского района подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве жилья для детей-сирот в 2014 году. Следователями заведено уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По данным следствия, чиновники выдали застройщику разрешения на ввод в эксплуатацию домов №№ 54, 56, 58, расположенных в поселке Малая Топка. Однако, как позже выяснилось, их придомовая территория не была благоустроена. Более того, были выявлены множественные нарушения и недочеты строительства. Таким образом, конституционные и жилищные права 60 человек были нарушены.

В настоящее время правоохранители допрашивают хозяев проблемных квадратных метров, изучают необходимую документацию.

Напомним, в Приангарье в апреле 2023 года участились случаи телефонного мошенничества. Аферисты просят жертв продиктовать код от портала Госуслуги, представляясь сотрудниками этого сервиса. Сибиряков просят не сообщать незнакомца пароли из СМС, номера банковских карт и свои персональные данные.

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