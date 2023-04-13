Суд продлил арест экс-главе минздрава Иркутской области Якову Сандакову до 11 июня Фото: СУ СКР по Иркутской области

Кировский районный суд Иркутска продлил арест бывшему министру здравоохранения Приангарья Якову Сандакову, который был задержан в ноябре прошлого года. Подозреваемый в мошенничестве и получении взятки экс-чиновник пробудет под стражей до 11 июня 2023 года, сообщает «КП»-Иркутск» со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее срок был продлен до 12 апреля.

При возбуждении уголовного дела в СУ СКР по Иркутской области поясняли, что по предварительным данным, близкий друг задержанного, директор коммерческой организации, помог передать взятку экс-главе регионального минздрава в размере 7 млн рублей. Деньги принадлежали руководителям другой коммерческой структуры. По информации следователей, за крупное вознаграждение Сандаков помог заключить госконтракт между его фирмой и министерством на поставку медицинского оборудования, а именно эндоскопической системы стоимостью более 150 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудников администрации села Урик Иркутского района подозревают в превышении должностных полномочий при возведении жилья для детей-сирот в 2014 году. Дома были приняты с нарушениями и недочетами строительства. Следователями заведено уголовное дело.