Краеведы проведут субботники с экскурсией в Иркутске Фото: Анастасия КУРЕНОВА

В Иркутске опробуют новый формат субботников. Все желающие смогут убраться в знаковых местах города и заодно послушать экскурсию от краеведов библиотеки им. Молчанова-Сибирского. Специалисты затронут события от древних времен до наших дней.

Места проведения: парк имени Парижской Коммуны, крупнейшее захоронение раннего неолита «Глазковский некрополь», Роща «Звездочка», где обнаружена стоянка древних людей бронзового века, Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора», Лисихинское кладбище.

Уборка запланирована на 22, 26 и 29 апреля, а также 2 и 3 мая. Каждому участнику выдадут радиогиды, которые позволят хорошо слышать рассказы краеведов.

Напомним, на территории городка ИВАТУ в Иркутске высадят почти 280 деревьев до 1 сентября. При этом сухие и нежизнеспособные тополя снесут. На замену им появятся тополи серебристые, белые пирамидальные, липы сердцелистные, клен Гиннала, березы, сосны, ели, сирень, рябинник.

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