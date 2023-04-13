Педагогов и наставников наградят Почетными грамотами ЗС Иркутской области.

Педагогов и наставников Иркутской области наградят Почетными грамотами Законодательного Собрания. Комиссия по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями уже утвердила 26 кандидатур.

- Сложно переоценить труд педагогов и наставников, которые вкладывают не только знания, но и душу в учеников, - отметил председатель ЗС Александр Ведерников. - И сейчас самое время, чтобы окружить вниманием и заботой учителей, отметить достойными наградами их профессиональные заслуги.

Кстати, символично, что награды будут вручаться в Год педагога и наставника.

Вместе с тем на награды на апрельскую сессию ЗС для согласования внесены кандидатуры координатора движения «Золотые руки ангела» в Иркутске Евгения Идрисова, главврача инфекционной больницы Владимира Хабудаева, заведующей участковой больницы в Хомутово Оксаны Быковой и другие.

КОНКРЕТНО

Кого наградят?

учитель русского языка и литературы Анна Шевчук, школа №1 Братска, педагогический стаж 48 лет. Анна Петровна также руководит школьным историко-краеведческим музеем, активно занимается патриотическим воспитанием детей,

директор школы №12 Братска Наталья Проскурякова, стаж более 50 лет, из которых 31 год в должности директора школы. Отличник народного просвещения,

директор ангарской школы №10 Людмила Жигалова,

учитель математики из школы в п. Шумский Нижнеудинского района Альфинур Старостенко,

педагог-организатор основ безопасности и жизнедеятельности школы № 2 Куйтуна Татьяна Ступина.