199 человек эвакуировались из горящего детского сада в Братске 13 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 13 апреля пожарные работали на тушении детского сада № 101 в жилом районе Энергетик в Братске. Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы в 12:24. Прибыв на место, спасатели выяснили, что горит подвальное помещение. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 199 человек, из них 159 детей, - рассказали в ведомстве.

В 12:40 пламя было полностью потушено. Специалисты установили - огонь повредил вещи на площади двух квадратных метров. Однако причину случившегося только предстоит выяснить. К счастью, обошлось без пострадавших.