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НовостиОбщество13 апреля 2023 6:20

Путепровод над железной дорогой построят на трассе «Сибирь» в Тулунском районе

Ввести объект в эксплуатацию запланировано в 2027 году
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Путепровод над железной дорогой построят на трассе «Сибирь» в Тулунском районе

Путепровод над железной дорогой построят на трассе «Сибирь» в Тулунском районе

Фото: ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области ликвидируют последнее пересечение автомобильной и железной дорог. Это будет сделано во время строительства путепровода над Восточно-Сибирской железной дорогой. Так решится проблема с пробками, сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

- Указанное сооружение входит в проект строительства 11-километрового обхода села Шерагул в Тулунском районе на км 1508 – км 1519, - отмечают в учреждении. - К работам, которые будут вестись в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы», специалисты приступят в 2025 году.

После строительства путепровода протяженностью около 40 метров движение по участку станет бесперебойным. Ввести объект в эксплуатацию запланировано в 2027 году.

Напомним, ремонт дороги, ведущей к Братскому морю, стартовал в Приангарье. Протяженность подъезда к селу Ключи-Булак составляет 9,2 километра. Это место является местом притяжения отдыхающих, а после укладки асфальта оно станет еще доступнее. Завершить работы планируют в сентябре текущего года.