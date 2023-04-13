Обе украденные собаки породы сиба-ину вернулись в Иркутскую зоогалерею Фото: Иркутская зоогалерея

В Иркутской зоогалерее поделились радостными новостями. Оба исчезнувших любимца Мартин и Мира вернулись домой. Накануне, 12 апреля, кобеля привезли неравнодушные горожане. Они подобрали питомца, когда тот едва не попал под колеса автомобиля, после чего отвезли на прием к грумеру. Так, пес впервые побывал у "парикмахера". Сегодня стало известно о том, что и его подруга в целости и сохранности.

- Мира едет домой! Всем огромное-огромное спасибо за помощь. Мы нашли нашу девочку, - сообщили в соцсетях зоопарка, пообещав поделиться с подписчиками подробностями немного позже .

Напомним, об исчезновении породистых собак стало известно утром 11 апреля. Хозяева обнаружили пустой вольер с разбитым окном. В полиции подтвердили, что стекло было разбито с помощью подручного средства, к примеру, молотка. Чтобы обезопасить животных в будущем, сотрудники приняли решение убрать интерактивные окна.

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