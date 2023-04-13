В Братске 13 апреля 2023 года произошел пожар в детском саду на улице Погодаева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 13 апреля, в городе Братске Иркутской области произошел пожар в жилом районе Энергетик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

-Сигнал о пожаре к нам поступил в 12.24 из детского сада №101 на улице Погодаева. Пламя возникло в подвальном помещении, - говорят в пресс-службе ведомства в социальных сетях.

К месту происшествия сразу же выдвинулись спасатели. До их прибытия самостоятельно эвакуировались 199 человек, из них 159 - дети, говорят в иркутском министерстве.

В 12:40 пожар был ликвидирован. Как выяснилось, в подвале горели вещи на площади 2 квадратных метра. Пострадавших нет. Причина устанавливается.

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