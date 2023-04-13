В Иркутске 12 апреля 2023 года открылась специализированная выставка «Сибпродовольствие» Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Иркутске 12 апреля состоялось открытие 29-1 специализированной выставки «Сибпродовольствие 2023». Как стало известно КП-Иркутск, она проходит на на площадке Международного выставочного комплекса «Сибэкспоцентр».

-Эта выставка - уже традиционное и значимое событие для работников отрасли производства продуктов питания. В этот раз участниками мероприятия стали свыше 70 предприятий. Это производства пищевой, перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции, - говорят власти.

Известно, что принять участие решили предприятия не только из Иркутской области, но и из Алтайского края, Республики Бурятия, Москвы, Владивостока и даже Абхазии. Здесь есть возможность найти новых потребителей, укрепить партнерские отношения и расширить рынки сбыта.

На выставке будут организованы переговоры, закупочная сессия, круглые столы на тему инструментов развития бизнеса.