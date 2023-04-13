Возвращался из школы, но так и не пришел: в Иркутске разыскивают 11-летнего Никиту Бурцева Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полиция разыскивает 11-летнего Никиту Бурцева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

-В полицию обратилась жительница микрорайона Березовый. Она рассказала, что утром 13 апреля ее сын возвращался из школы, но так и не пришел домой. По имеющейся информации в 10 часов мальчик находился в маршрутном автобусе № 54. Дальнейший путь школьника пока остается неизвестным, - говорят в министерстве внутренних дел Иркутской области.

Также сообщается, что ребенок может быть дезориентирован. В этот день на мальчике была серая шапка, куртка и брюки темно-синего цвета, а на ногах темные кроссовки с оранжевыми вставками в виде волн.

Также у него с собой были сумка серого цвета и синий мешок со сменной обувью.

На данный момент это вся имеющаяся информация о пропавшем ребенке.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении Никиты Бурцева, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(3952) 44-44-04, 21-39-30, 8-950-113-69-12 либо 02 (102 с любого сотового оператора связи).