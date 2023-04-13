В Иркутске с 1 по 10 июня пройдет Международный театральный фестиваль «Байкальский талисман» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

С 1 по 10 июня в Иркутске состоится Международный театральный фестиваль «Байкальский талисман». Как стало известно КП-Иркутск, в нем примут участие театры не только из Иркутской области, но и из Рязанской, Кемеровской областей, Якутии, Хакассии, Чувашии, Бурятии, Тывы, Татарстана, города Москвы.

-Также поучаствовать решили и соседние государства - Беларусь, Казахстан, Монголия. Все спектакли будут основаны на национальной литературе или фольклорах народов, - говорят власти.

В этом фестивале также поучаствуют и этнографические театральные коллективы. Они в своих постановках будут использовать народную музыку и национальные костюмы. Более того, зрителям представят даже древние обряды.

Предполагается, что фестиваль соберет не менее 260 участников и свыше четырех тысяч зрителей, рассказали в министерстве культуры Иркутской области.