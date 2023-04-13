Завершились поиски 11-летнего школьника из Иркутска Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 13 апреля, поисковые отряды, волонтеры и полиция занимались поисками 11-летнего школьника, который пропал в Иркутске. Стало известно, что поиски завершились.

-Найден! Жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поисках! Просьба удалить репосты", - прокомментировали в областном поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Каких-либо подробностей о том, где был ребенок и что с ним случилось, не приводится.

Напомним, что изначально в полицию обратилась мама ребенка. Она рассказала, что ее сын должен был вернуться после школы домой, однако так и не пришел. После этого она и решила обратиться в отделение полиции.

По имеющейся информации в 10 часов мальчик находился в маршрутном автобусе № 54. Куда направился ребенок после - не сообщалось, да и известно не было. Сейчас с мальчиком все в порядке, говорят в поисковом отряде.