В районе Бурятии решили ввести карантин на 60 дней из-за бешенства Фото: Иван МАКЕЕВ

В одном из районов Бурятии было принято ввести карантин из-за бешенства. Как сообщает ТРК «Тивиком», в Новоселенгинском нашли очаг опасного заболевания.

-Лисицу с подозрением на это заболевание доставили в больницу, где ветеринары уже подтвердили диагноз, - сообщает СМИ.

После этого было проведено заседание противоэпидемической комиссии. На этом заседании пункт определили как неблагополучный. К этой же категории отнесли и зону в радиусе трех километров. Теперь на этой территории проведут вакцинацию поголовья.

В местном управлении ветеринарии рассказали, что для человека бешенство опасно - причем смертельно. Именно поэтому важно после укуса обратиться в медучреждение.

Ранее сообщалось, что в Иркутской зоогалерее поделились радостными новостями. Оба исчезнувших любимца Мартин и Мира вернулись домой.