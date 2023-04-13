Рэп-предсказание: житель Забайкалья написал пророческую для себя песню. Фото: зртк

Не знаем, верите ли вы в судьбу, предсказания или пророчества, однако, кажется, найден тот самый случай, который иначе объяснить довольно сложно. Как пишет РТК "Забайкалье", житель Читы написал рэп, который в общем-то стал для него же предсказанием.

-Задолго до нынешней геополитической ситуации Дмитрий неожиданно для всех решил спеть песню на юбилее у родственницы. Все очень удивились, особенно, когда тот заявил, что озвученное - его собственного авторства, - сообщает СМИ.

Песня была на тему 9 мая, в стиле рэпа. Как говорил сам Дмитрий, тогда он начал увлекаться написанием песен, и, кажется, у него стало вполне получаться.

Тогда никто и не догадывался, что спустя время Дмитрий станет участником специальной военной операции. Мужчина действительно отправился. К сожалению, сейчас его уже нет вживых.

А вот у его семьи теперь, как говорят сами родственники, появилось что-то вроде своего гимна.