"Когда есть время, звоню на Землю": космонавт рассказал, чем занимается в свободное время

космонавт рассказал, чем занимается в свободное время. Фото: зртк

В День космонавтики, 12 апреля, школьникам из Забайкалья удалось, можно сказать, почти напрямую пообщаться с самым настоящим космонавтом - с их земляком Евгением Тарелкиным. Как сообщает РТК "Забайкалье", космонавт поделился со школьниками, чем же занимается в космосе, когда на то есть время.

-Скажу честно, свободного времени у космонавтов совсем немного: то нужно провести какой-то эксперимент, то восстановить или отремонтировать станцию, скучать некогда. Однако если время есть - звоню на Землю. Да, сейчас у космонавтов есть возможность позвонить на сотовой или стационарный телефон", - сказал он.

Сделать это можно через спутник, пояснил космонавт. Так что, со слов Евгения, главное развлечение для космонавта - именно звонок друзьям и близким. Помимо прочего, разговор с родными - еще и мощная психологическая разгрузка.