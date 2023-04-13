Представлен начальник Иркутского суворовского военного училища Анатолий Золотухин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как стало известно КП-Иркутск, представлен новый начальник Иркутского суворовского военного училища - Анатолий Золотухин.

-Министерство обороны поставило мне задачу - растить и воспитывать ребят, которые далее отправятся в военные учебные заведения, а дальше свяжут свою жизнь с Вооруженными силами нашей страны, - прокомментировал Анатолий Золотухин.

Он рассказал, что кандидаты смогут подать свои документы уже с 15 апреля. Прием будет длиться до 1 июня. С 1 по 15 июлю будут проходить различные вступительные экзамены. Помимо проверки знаний по русскому и математике, ребятам предстоит показать уровень своей психологической и физической подготовки.

В 2023 году в училище планируют набрать обучающихся в пятые, шестые и седьмые классы. В последующие годы набор будет осуществляться только в пятые классы.