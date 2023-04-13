За одни сутки жители Иркутской области отдали мошенникам свыше трех миллионов Фото: Даниил ОПАРИН

За последние сутки жители Иркутской области перевели мошенникам более трех миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе иркутского министерства внутренних дел.

-На уловки злоумышленников повелись не только пенсионеры, но и молодые жители, - сказали в ведомстве.

Например, в полицию обратился 31-летний мужчина, он лишился миллиона рублей. Как говорят в полиции, ему позвонила женщина, которая сказала, что является сотрудником банка. После она рассказала, что на него пытаются оформить кредит, чтобы таким образом похитить деньги.

Чтобы спасти деньги, мужчине предложили все перевести на резервный счет. После этого мошенники, само собой, перестали выходить на связь.

По такой же мошеннической схеме обманули жителя Ангарска. У 41-летнего работника нефтяной компании аферисты похитили почти два миллиона рублей.