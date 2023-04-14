До +11 потеплеет в Иркутске днем 14 апреля Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Иркутске 14 апреля 2023 обещает быть весенней, а не как раньше. В городе сегодня на небе ни облачка, никаких осадков по прогнозу не предвидится. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 14 апреля 2023: прогноз на пятницу

- Погода в Иркутске 14 апреля 2023 будет с переменной облачностью и без осадков, - добавляют метеорологи. – Днем в городе воздух прогреется до +9…+11 градусов. В областном центре дует юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 723 миллиметра ртутного столба, а вот влажность воздуха пониженная – всего 33%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 14 апреля также прогнозируется с переменной облачностью, местами в западных и северо-западных районах, правда, возможны дождь и мокрый снег. В остальных территориях Приангарья осадков не ждут. Порывы ветра возможны до 14 м/с. Днем столбики уличных термометров по области покажут +8…+13, местами до +1…+6.

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