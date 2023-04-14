Организовавших незаконную рубку леса на 22 млн рублей осудили в Иркутской области

Ущерб от деятельности преступников оценивается в 22 миллиона рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Киренском районном суде накануне слушалось дело и «превышении должностных полномочий», в результате которых была совершена «незаконная рубка лесных насаждений». На скамье подсудимых оказались начальник, его заместитель, специалист территориального управления министерства лесного комплекса по Киренскому лесничеству и предприниматель. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службах ГУ МВД РФ по региону и прокуратуры Иркутской области.

Все они признаны виновными за указанные преступления и в зависимости от их роли и степени участия получили сроки от 3 до 5 лет лишения свободы, которые им предстоит провести в колонии общего режима.

- Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ, расследовано следователями полиции, опрошено более ста свидетелей, проведено восемь обысков, - уточняют в ведомствах. – Установлено, что с 2017 по 2020 годы один из подсудимых привлек лесорубов для рубки леса. Мужчина предоставил подельникам - должностным лицами органов лесного хозяйства – заявления на выделение древесины, купленные у жителей Иркутского района за вознаграждение в размере от пяти до десяти тысяч рублей.

Уже срубленный лес оформили по этим документам и представили как выполненное госзадание по заготовке леса для нужд населения. Отмечается, что бригада лесорубов не знала о незаконности рубки. Общий объем такой заготовки составил более 11 тысяч кубометров древесины.

- Ущерб от деятельности преступников составил 22 миллиона рублей, - говорят в региональной прокуратуре.

Сообщается, что приговор в законную силу пока не вступил, а значит может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал