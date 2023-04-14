Шесть ледовых переправ открыты на реках Иркутской области 14 апреля 2023 года Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Приангарье из нескольких десятков ледовых переправ работающими остались шесть. Все они проложены на реках. Одну за одной дороги на водоемах закрывают из-за резко меняющейся температуры. Лед быстро разрушается, и выезжать на него становиться опасным для жизни. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Накануне в Катангском и Усть-Кутском районах две ледовые переправы были признаны небезопасными из-за изменений структуры льда, - рассказали в ведомстве. - В минувшие сутки закрыты на Нижней Тунгуске ледовая дорога в населенном пункте Непа, на реке Ние – в поселке Звездный.

Важно! Автомобилистов настоятельно просят не рисковать своей жизнью и не нарушать запрет на использование закрытых переправ.

Напомним, в Прибайкальском национальном парке с 14 апреля начался пожароопасный сезон. Пока он касается только нескольких лесничеств в Ольхонском районе и на самого острова Ольхон. Чтобы узнать, возможно ли посетить заповедные места в другие дни, нужно зайти на сайт ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и проверить информацию о классе пожарной опасности.