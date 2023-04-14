129 храмов и церквей Иркутской области проверили сотрудники МЧС перед Пасхой Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Приангарье готовится к Пасхе, которое православные христиане отметят в воскресенье, 16 апреля. Традиционно накануне праздника в храмы и церкви направятся тысячи прихожан. Чтобы обеспечить общественную безопасность сотрудники МЧС проверяют все объекты на соблюдение правил пожарной безопасности. Всего в этом году их насчитывается 129. Также были проведены инструктажи по эвакуации.

- Во время проведения религиозных обрядов 178 человек будут привлечены к обеспечению безопасности в храмах. Главное управление МЧС России по Иркутской области переведено на усиленный режим несения службы, - отмечают в ведомстве.

Важно! Спасатели настоятельно просят жителей Приангарья не оставлять зажженные свечи и лампады на ночь и без присмотра.

Напомним, в этом году отметить праздник будет дороже, чем в прошлом. Так, кулич на всю семью, испеченный дома, обойдется в 213 рублей, а пасха - в 392 рубля. Как рассказали в Иркутскстате, прибавили в цене многие продукты, необходимые для приготовления этих блюд.