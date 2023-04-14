Житель поселка Маркова ответит в суде за убийство знакомого в Иркутском районе Фото: Светлана Макеева

Прокуратура Иркутской области направила в суд обвинительное заключение в отношении 33-летнего мужчины. Ему предстоит ответить за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». От его рук погиб 35-летний знакомый, с которым в июле прошлого года он выпивал алкоголь в поселке Маркова.

- Следствием установлено, что во время застолья между ними произошла ссора на почве неприязненных отношений, в ходе которой злоумышленник стал наносить многочисленные удары по голове потерпевшего, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. - Впоследствии от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия через незначительный промежуток времени.

Уголовное дело было расследовано следователями СУ СК России по Иркутской области.

Материалы дела будут рассмотрены в Иркутском районном суде. По ходатайству обвиняемого, приговор будет вынесен с участием присяжных заседателей.

Напомним, скандальный мастер педикюра, вырывавший с корнем ногти своим клиентам, вскоре вновь предстанет перед судом. На этот раз Леди Коготок Елена Дзык ответит за мучительные «операции», которые проводила в Иркутске в 2018 году. Одной из своих учениц она простыми маникюрными щипчиками вырезала надкостницу большого пальца. Ничего не подозревающим жертвам предварительно «мясник-самоучка» вкалывала лошадиную дозу обезболивающего.