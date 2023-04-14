41-летний мужчина погиб под колесами «КамАЗа» в Тулунском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пешеход погиб под колесами «КамАЗа» в Тулунском районе. Смертельное ДТП произошло вечером 12 апреля на трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе. По предварительной информации, около 22:00 48-летний водитель грузовика сбил жителя поселка Шерагул, который в этот момент находился на проезжей части. 41-летний мужчина погиб до приезда медиков скорой помощи. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По данному факту сотрудниками полиции организовано проведение проверки, по результатам которой будут установлены причины и условия дорожной аварии, - рассказали в ведомстве.

Напомним, скандальный мастер педикюра, вырывавший с корнем ногти своим клиентам, вскоре вновь предстанет перед судом. На этот раз Леди Коготок Елена Дзык ответит за мучительные «операции», которые проводила в Иркутске в 2018 году. Одной из своих учениц она простыми маникюрными щипчиками вырезала надкостницу большого пальца. Ничего не подозревающим жертвам предварительно «мясник-самоучка» вкалывала лошадиную дозу обезболивающего.