Стало известно, где больше всего серых майнеров в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

ИЭСК составила рейтинг бездоговорного потребления электроэнергии по итогам первого квартала 2023 года. Как выяснилось, с серьезным отрывом лидирует Иркутский район, из-за которого энергетики недополучили 9,4 миллиона рублей. Об этом пишет "Байкал24".

-Далее в списке идет Иркутск - 1,1 миллиона рублей, а на третьем - Усть-Удинский с ущербом на миллион, - говорят энергетики.

Также доходы недополучили из-за Шелеховского, Осинского, Куйтунского, Нукутского, Эхирит-Булагатского, Усольского и Нижнеудинского районов.

Как итог, ИЭСК не досчиталась 16,5 миллиона рублей. Примерно четверть суммы оплатили, а вот с остальным приходится разбираться через суд.

Интересно, что по итогам прошлого года лидерами были Иркутский район, Иркутск и Жигаловский район. Тогда энергетики остались без суммы свыше 48 миллионов рублей. Специалисты продолжают выявлять случаи нелегальных подключений к электросетям майнинг-ферм и вновь построенных домов в Иркутском районе.