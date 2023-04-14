Депутат иркутской Думы рассказал об очередной отправке помощи военным

Очередная партия гумпомощи отправилась на передовую. Фото: Дума Иркутска

Очередная партия помощи военным, участвующим в СВО, отправилась из Иркутска. Ее собрали в гуманитарном центре “Своих не бросаем”. Об этом рассказал его соучредитель, депутат Думы Иркутска Алексей Распутин.

– Волонтеры надежно упаковали в коробки продукты, вещи, зарядные устройства, медикаменты, бинокль, строительные мешки, генератор, много детских писем и рисунков– прокомментировал Алексей Распутин. - Загрузили и несколько личных посылок, собранных иркутскими семьями для своих родных, находящихся в зоне СВО. Машины с гуманитарной помощью сопровождают сотрудники фонда «Сила тыла».

Кроме того, общими силами неравнодушные иркутяне покупают необходимое для фронта оборудование. По запросу танкового батальона удалось приобрести тепловизионный монокуляр. Помогли собраться иркутянину, который уже провел полгода на передовой и вернулся домой в отпуск. Ему купили рацию, спальник, маскировочную сеть, зарядное устройство и ночной бинокль.

Обращаются в центр также и родственники военных за различными консультациями..

– Спасибо каждому, кто не остается в стороне, за вклад и поддержку, добрые слова и помощь. Работа продолжается, – подчеркнул Алексей Распутин.

Гуманитарный центр «Своих не бросаем» работает по адресам: ул. Баррикад, 135 (приемная депутата Алексея Распутина), телефон: 8-964-653-45-17 и ул. Зимняя, 1 (ТЦ «ТоргСервис», администрация, 2 этаж), телефон: 43-65-10.