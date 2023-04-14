В Иркутской области стартовала ярмарка трудоустройства «Работа России.Время возможностей» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области стартовал региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Как стало известно "КП-Иркутск", ярмарка проводится во всех регионах страны одновременно.

-Ярмарка проводится с 14 по 15 апреля на площадках Дворца спорта «Труд», кадровых центров в Ангарске и Братске, - говорят власти.

Власти отмечают, что сейчас фиксируется рост спроса на квалифицированных рабочих, инженеров. В социальной сфере особенно востребованы учителя и врачи.

В то же время министр труда и занятости области Кирилл Клоков заявил, что в ярмарке принимают участие 150 ведущих предприятий региона. Они представляют порядка 5 тысяч вакансий.

При этом из них более 1000 рабочих мест предлагаются в направлении промышленного производства, в области добычи и переработки природных ресурсов еще почти 600 вакансий, предприятия транспортной отрасли заявили 400 рабочих мест, строительным предприятиям требуется 380 работников.