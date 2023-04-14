Жители Иркутска могут выбирать объекты для благоустройства

Голосование за объекты для благоустройства начнется с 15 апреля. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Онлайн-голосование по проектам для благоустройства на 2024 год в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» пройдет с 15 апреля по 31 мая. Высказать свое мнение можно на платформе 38.gorodsreda.ru. Кроме того, волонтеры будут дежурить на улицах города, в торговых центрах и учреждениях культуры - их помощью могут воспользоваться те, кто не владеет компьютером.

– Каждый из нас хочет видеть Иркутск комфортным, современным, уютным. И сегодня именно жители решают, каким наш город будет завтра. Голосуйте за территории, которые, по вашему мнению, необходимо благоустроить в первую очередь. Следите за реализацией проектов-победителей, активно участвуйте в развитии столицы Приангарья! – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Участвовать в выборе могут иркутяне от 14 лет, при этом не важно, в каком из округов они проживают - выбрать можно объект, расположенный в любом районе города.

Столица Приангарья участвует в проекте с 2017 года и за это время обновилось около 90 общественных территорий.

Октябрьский округ

Бульвар «Солнечный» (между домами №№ 270, 274, 284, 286, 290);

Территория на Депутатской от дома № 1 до дома № 11;

Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» (5 этап).

Правобережный округ

Береговая территория реки Ушаковки в районе улицы Храмцовская;

Сквер на пересечении улиц Ленина и Горького.

Свердловский округ

Территория между домами Бажова, 1 и Алмазная, 18;

Сквер «Ирис» на бульваре Рябикова, 20а;

Территория на улице Лермонтова: от Игошина до Колхозной;

Территория на пересечении улиц Чернышевского и Герцена.

Ленинский округ

Комсомольский парк (3 этап);

Территория на улице Трактовая (возле моста через Иркут);

Сквер на пересечении улиц Генерала Доватора и Воровского;

«Аллея здоровья» на улице Розы Люксембург, 184/1.