Жители Иркутска могут выбирать объекты для благоустройства

Голосование за объекты для благоустройства начнется с 15 апреля.
Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска
Онлайн-голосование по проектам для благоустройства на 2024 год в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» пройдет с 15 апреля по 31 мая. Высказать свое мнение можно на платформе 38.gorodsreda.ru. Кроме того, волонтеры будут дежурить на улицах города, в торговых центрах и учреждениях культуры - их помощью могут воспользоваться те, кто не владеет компьютером.
– Каждый из нас хочет видеть Иркутск комфортным, современным, уютным. И сегодня именно жители решают, каким наш город будет завтра. Голосуйте за территории, которые, по вашему мнению, необходимо благоустроить в первую очередь. Следите за реализацией проектов-победителей, активно участвуйте в развитии столицы Приангарья! – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Участвовать в выборе могут иркутяне от 14 лет, при этом не важно, в каком из округов они проживают - выбрать можно объект, расположенный в любом районе города.
Столица Приангарья участвует в проекте с 2017 года и за это время обновилось около 90 общественных территорий.
Октябрьский округ
Бульвар «Солнечный» (между домами №№ 270, 274, 284, 286, 290);
Территория на Депутатской от дома № 1 до дома № 11;
Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» (5 этап).
Правобережный округ
Береговая территория реки Ушаковки в районе улицы Храмцовская;
Сквер на пересечении улиц Ленина и Горького.
Свердловский округ
Территория между домами Бажова, 1 и Алмазная, 18;
Сквер «Ирис» на бульваре Рябикова, 20а;
Территория на улице Лермонтова: от Игошина до Колхозной;
Территория на пересечении улиц Чернышевского и Герцена.
Ленинский округ
Комсомольский парк (3 этап);
Территория на улице Трактовая (возле моста через Иркут);
Сквер на пересечении улиц Генерала Доватора и Воровского;
«Аллея здоровья» на улице Розы Люксембург, 184/1.