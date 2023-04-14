Расселение ветхого и аварийного жилья обсудили в правительстве Иркутской области

Расселение ветхого и аварийного жилья обсудили на совещании у губернатора Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Фонд развития территорий одобрил выделение 2,2 млрд рублей на расселение граждан из ветхого и аварийного жилья в Иркутской области. На эти средства будут расселяться дома в Вихоревке, Зиме, Иркутске, Черемхово, Железногорске-Илимском, Байкальске и Слюдянке. На совещании под председательством губернатора региона Игоря Кобзева о работе в этом направлении рассказал министр строительства региона Александр Галкин

– Суммы с учетом областного софинансирования, хватит на расселение более 24 тысяч квадратных метров жилья, – рассказал Александр Галкин. В ближайшее время средства будут доведены до муниципалитетов, уже на следующей неделе они увидят лимиты. С муниципальными образованиями проведена необходимая работа по подготовке документов для своевременного заключения контрактов. Всего в регионе на этапе 2023-2024 годов необходимо расселить почти 88 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилищного фонда.

Целевые показатели 2019-2022 годов выполнены: начиная с 2019 года расселено 174,47 тысячи кв. м аварийного жилья и переселено 10,20 тысячи человек. Всего же, с учетом всех действующих в регионе программ расселено 410,71 тысячи кв. метров аварийного жилищного фонда Иркутской области и переселено 21,88 тысячи человек.

– Ставлю задачу до 1 июня законтрактовать выделенные средства, чтобы деньги были вовлечены и Иркутская область могла подать заявку на дополнительные средства. Также необходимо определиться с механизмом расселения, – подчеркнул Игорь Кобзев.