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НовостиОбщество14 апреля 2023 11:46

Губернатор Иркутской области проверил ход реставрации Дома актера

Работы рассчитаны на три года
Надежда ИВАНОВА
Губернатор Игорь Кобзев проверил ход реставрации Дома актера.

Губернатор Игорь Кобзев проверил ход реставрации Дома актера.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Дом актера - уникальное деревянное здание около Иркутского драматического театра - реставрируется. С проверкой на площадке побывал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Мы понимаем, что это здание – точка притяжения, - прокомментировал Игорь Кобзев. - Работа предстоит скрупулезная. Мы договорились, что в сентябре я ещё раз сюда приеду, посмотрю, как ведут реставрацию. Подрядчик заверил, что работы выполнит в установленные сроки. Здание расположено в центре города, рядом с ним находятся исторические объекты, драматический театр, сквер Вампилова – всё это должно стать одной композицией. Уже сейчас нужно привести в надлежащий вид прилегающие жилые дома, уличное освещение, детские площадки, пути подъезда.

Работы предстоит много и она предполагает очень бережное восстановление исторического здания, которое является памятником регионального значения. Несмотря на полное обновление, максимально сохраняется подлинность всех элементов. Как пояснил представитель подрядчика, подобного в Иркутской области еще не делалось.

- Мы не разбираем купольные надстройки, сохраняем аутентичные подлинные исторические конструкции, которые создают статус объекта культурного наследия в самом высоком смысле этого слова, - сказал главный конструктор и главный инженер проекта Игорь Пинайкин. - После реставрации вы не узнаете это здание: этот гадкий утёнок превратится в красивую белую птицу,

Общая стоимость проекта - 181 млн рублей и на 30% он уже исполнен: под зданием выкопали котлован и оборудовали цокольный этаж, укрепили конструкции, так что теперь строение соответствует всем строительным нормам и требованиям, сейчас идет работа над восстановлением кровли и реставрацией лепнины. Все это делается под постоянным надзором со стороны заказчика, авторов проекта и государственного строительного надзора.

- Мы сохраняем существующее здание без его разбора, такие работы технологически невозможно выполнить быстро, - пояснил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов. - Именно поэтому на них предусмотрено три года.

Здание, как и прежде, будет использоваться для театральной деятельности. Здесь будет зрительный зал на 150 мест, помещения для репетиций, фойе для зрителей, театральный буфет. Также в Доме актёра разместятся Иркутское отделение Союза театральных деятелей России и Иркутский областной Театр Пилигримов.