Губернатор Иркутской области проверил ход реставрации Дома актера

Губернатор Игорь Кобзев проверил ход реставрации Дома актера. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Дом актера - уникальное деревянное здание около Иркутского драматического театра - реставрируется. С проверкой на площадке побывал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Мы понимаем, что это здание – точка притяжения, - прокомментировал Игорь Кобзев. - Работа предстоит скрупулезная. Мы договорились, что в сентябре я ещё раз сюда приеду, посмотрю, как ведут реставрацию. Подрядчик заверил, что работы выполнит в установленные сроки. Здание расположено в центре города, рядом с ним находятся исторические объекты, драматический театр, сквер Вампилова – всё это должно стать одной композицией. Уже сейчас нужно привести в надлежащий вид прилегающие жилые дома, уличное освещение, детские площадки, пути подъезда.

Работы предстоит много и она предполагает очень бережное восстановление исторического здания, которое является памятником регионального значения. Несмотря на полное обновление, максимально сохраняется подлинность всех элементов. Как пояснил представитель подрядчика, подобного в Иркутской области еще не делалось.

- Мы не разбираем купольные надстройки, сохраняем аутентичные подлинные исторические конструкции, которые создают статус объекта культурного наследия в самом высоком смысле этого слова, - сказал главный конструктор и главный инженер проекта Игорь Пинайкин. - После реставрации вы не узнаете это здание: этот гадкий утёнок превратится в красивую белую птицу,

Общая стоимость проекта - 181 млн рублей и на 30% он уже исполнен: под зданием выкопали котлован и оборудовали цокольный этаж, укрепили конструкции, так что теперь строение соответствует всем строительным нормам и требованиям, сейчас идет работа над восстановлением кровли и реставрацией лепнины. Все это делается под постоянным надзором со стороны заказчика, авторов проекта и государственного строительного надзора.

- Мы сохраняем существующее здание без его разбора, такие работы технологически невозможно выполнить быстро, - пояснил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов. - Именно поэтому на них предусмотрено три года.

Здание, как и прежде, будет использоваться для театральной деятельности. Здесь будет зрительный зал на 150 мест, помещения для репетиций, фойе для зрителей, театральный буфет. Также в Доме актёра разместятся Иркутское отделение Союза театральных деятелей России и Иркутский областной Театр Пилигримов.