В Иркутской области штрафы за продажу энергетиков детям составят до 50 тысяч рублей Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Парламент Иркутской области рассмотрел законопроект, который устанавливает штрафы за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области.

-Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении на сессии парламента 19 апреля. Такое решение принял комитет по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении, - говорят в ведомстве.

Со слов Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области Татьяны Афанасьевой, для граждан штраф может составить от двух до трех тысяч рублей, для для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

После принятия законопроекта в первом чтении работа над ним будет продолжена во втором чтении.