За неделю в больницы из-за укусов клещей обратились 55 жителей Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшую неделю 55 жителей области обратились за медицинской помощью по поводу укусов клещей. В числе пострадавших - 19 детей. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора Российской Федерации.

-Так, укусы были зафиксированы в Иркутском, Баяндаевском, Черемховском, Осинском, Боханском районах, - говорят в ведомстве.

Не обошлось без укусов и в Иркутске, Усолье-Сибирском, Саянске, поселок Усть-Ордынском. В лабораториях проверили 35 клещей. Из них два были заражены вирусным клещевым энцефалитом.

В ведомстве напоминают, что стоит помнить о мерах профилактики, особенно, если вы собираетесь в лес, за город, на дачные участки или в парковые зоны в черте города.

В случае укуса клеща обращайтесь в медицинскую организацию, говорят в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области штрафы за продажу энергетиков детям составят до 50 тысяч рублей.