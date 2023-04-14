В Иркутской области бюджетникам проиндексируют оклады на 6,3% с 1 января 2023 года Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области с 1 января 2023 года проведут индексацию зарплат работникам бюджетной сферы. Об этом сообщает "Байкал24".

-Зарплаты работникам-бюджетникам в Иркутской области последовательно повышают. Например, по итогам прошлого года достигли роста зарплаты на 14%, - говорят власти.

Чтобы исполнить поручение президента России Владимира Путина, региональное правительство решило увеличить размеры должностных окладов бюджетников с 1 января 2023 года на 6,3%.

Ранее сообщалось, что Парламент Иркутской области рассмотрел законопроект, который устанавливает штрафы за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Подробнее об этом проекте закона вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.

Также сообщалось, что в Иркутской области стартовала ярмарка трудоустройства «Работа России.Время возможностей».