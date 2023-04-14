170 участков в Правобережном округе Иркутска привели в порядок Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

С сентября 2022 года по апрель 2023-го по поручению мэра города Руслана Болотова в Правобережном округе привели в порядок 170 неэксплуатируемых объектов недвижимости, ограждений и земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Работы будем продолжать и дальше. На тех территориях, которые освободили, будут выполнять работы по благоустройству, - сказал он.

Кроме этого, это поможет и предотвратить возгорания, а значит и обеспечить безопасность горожан, говорят власти.

Так, в округе выявили 59 неиспользуемых зданий, 23 из них являются объектами культурного наследия. Все они имеют собственников, которые не следят за их состоянием. Часть объектов собственники демонтировали самовольно.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области бюджетникам проиндексируют оклады на 6,3% с 1 января 2023 года.