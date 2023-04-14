Иркутская область получит 2,2 миллиарда рублей для расселения жителей из аварийного жилья Фото: Даниил ОПАРИН

Иркутская область получит финансирование в размере 2,2 миллиарда рублей. Эти деньги направят на расселение граждан из жилья, которое признано аварийным. Такую сумму одобрил Фонд развития территорий.

-Этой суммы, с учетом имеющихся средств в областной казне, хватит на расселение свыше 24 тысяч квадратных метров жилья. В ближайшее время средства будут доведены до муниципалитетов, уже на следующей неделе они увидят лимиты, - комментируют власти.

Теперь дано поручение реализовать эту сумму в период до 1 июня, чтобы можно было подать заявку на дополнительное финансирование.

Имеющуюся сумму направят в семь муниципалитетов области: Вихоревку, Зиму, Иркутск, Черемхово, Железногорск-Илимский, Байкальск и Слюдянку.

Ранее сообщалось, что с сентября 2022 года по апрель 2023-го в Правобережном округе привели в порядок 170 неэксплуатируемых объектов недвижимости.