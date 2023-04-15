МЧС: новый циклон придет в Иркутскую область 15-16 апреля

Мокрый снег и метели ожидаются в выходные в Иркутской области Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Новый циклон придет в Приангарье уже в эти выходные. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области.

- В наш регион со стороны Красноярского края зашел циклон. Снег уже выпал в Тайшетском, Чунском и Усть-Илимском районах, - говорится в сообщении.

Новый холодный фронт принесет в регион мокрый снег и метели. 15 и 16 апреля в Иркутской области ожидается усиление ветра до 23 м/с. На Байкале местами порывы могут достигать до 33 м/с. Сотрудники МЧС напоминают водителям учитывать погодные условия и состояние дорог. Туристам и гидам рекомендуют отменить походы по льду Байкала.

Ранее «КП»- Иркутск сообщала, что в Иркутской области с 15 по 17 апреля 2023 года будет действовать режим повышенной готовности в связи с проведением Пасхой.