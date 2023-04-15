59-летнего водителя грузового автомобиля осудят за смертельный наезд на рабочего в Бодайбо

Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Бодайбо перед судом предстанет 59-летний водитель грузового автомобиля, от неосторожных действий которого погиб рабочий. Об этом сообщают пресс-службы СК и прокуратуры Иркутской области.

- Инцидент произошел 5 февраля этого года. Водитель, управляя карьерным самосвалом БЕЛАЗ на территории горно-обогатительного комбината, осуществляя разворот, наехал на рабочего. Из-за полученных травм 40-летний мужчина скончался на месте происшествия, - говорится в сообщении.

Водителя обвиняют в совершении преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности». Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.