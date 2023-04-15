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НовостиПроисшествия15 апреля 2023 6:53

67-летний пенсионер застрелил мужчину и ранил его жену в Забайкалье

Мужчина пошел на преступление из-за личной неприязни
Виктория КУДАЕВА
Мужчина пошел на преступление из-за личной неприязни к знакомому.

Мужчина пошел на преступление из-за личной неприязни к знакомому.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

67-летний пенсионер устроил стрельбу во дворе частного дома в поселке Кличка в Забайкалье. От полученных ранений погиб пожилой мужчина, а его супруга госпитализирована. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Забайкальскому краю.

- Все произошло 14 апреля этого года. Около 15 часов подозреваемый двумя выстрелами из нарезного охотничьего ружья убил 59-летнего мужчину, местного жителя, - говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, мужчина пошел на преступление из-за личной неприязни к знакомому. Вооружившись, он приехал к дому потерпевшего и убил его двумя выстрелами. Ранения также получила супруга хозяина дома. Женщину госпитализировали. Возбуждено уголовное дело. Забайкалец помещен в изолятор временного содержания.