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НовостиПроисшествия15 апреля 2023 8:07

48-летний водитель КАМАЗа насмерть сбил пешехода в Тулунском районе

Инцидент произошел на автодороге Р-255 «Сибирь»
Виктория КУДАЕВА
От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда медиков. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда медиков. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пешеход. ЧП произошло в Тулунском районе, в поселке Шерагул, вечером, 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

- 48-летний водитель КАМАЗа, совершил наезд на 41-летнего местного жителя, который находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда медиков, - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции организовали проверку. По ее результатам будут установлены подробные причины происшествия.