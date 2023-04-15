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НовостиОбщество15 апреля 2023 8:57

В Ленинском районе Иркутска запланировано отключение электроэнергии 16 апреля 2023

Расскажем, по каким адресам пройдет отключение электричества в Иркутске 16 апреля
Виктория КУДАЕВА
Ограничение электроснабжения связано с профилактическими, ремонтными и строительными работами

Ограничение электроснабжения связано с профилактическими, ремонтными и строительными работами

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключение света в Ленинском районе Иркутска запланировано на 16 апреля 2023 года. Об этом рассказала энергоснабжающая организация в своих социальных сетях.

- Ограничение электроснабжения связано с профилактическими, ремонтными и строительными работами, - говорится в сообщении.

Отключение света запланировано в домах на девяти улицах и в одном СНТ Ленинского района. Оно продлится с 10:00 до 15:00. Остаться без электроснабжения придется жителям улиц Кемеровская, Калужская, Камышовая, Курочкина, 1-ая и 2-ая Московские, Полярная, Трактовая, переулка Таежный, а также улицы Калужаская и переулка Калужский в СНТ «Мостовик». Подробный список адресов представлен в виде таблицы.