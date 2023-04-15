В Братске простились с погибшим в СВО Максимом Кизиловым

В Братске простились с погибшим в специальной военной операции Максимом Кизиловым. Фото: телеграм-канал Сергея Серебренникова.

В Братске накануне простились с погибшим в специальной военной операции Максимом Кизиловым. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр города Сергей Серебренников.

- Выражаю глубокие слова соболезнования родным и близким военнослужащего. Максим Александрович был настоящим воином. Он отдавал всего себя воинскому долгу и всегда подавал пример мужества, - говорится в сообщении главы города.

Максим Александрович Кизилов родился 9 января 1990 года в Братске. Учился в школах № 40 и №14. В 2005 поступил в Братский профессиональный техникум, где получил средне-техническое образование. Мужчина служил в войсках ВДВ, после поступил на службу в систему МВД. В 2017 году сибиряк находился в служебной командировке, работал в Дагестане. За эту работу Максиму Александровичу был присвоен статус ветерана боевых действий. Мужчину был удостоен нескольких наград – за службу на Северном Кавказе, участнику контр. террористической операции на Кавказе, участнику боевых действий на Кавказе. В 2022 принял участие в специальной военной операции.