Второй выпуск тревел-шоу «Поехали» о Байкале показали в эфире Первого канала 15 апреля

Ведущие посетили остров Ольхон и поселок Усть-Ордынский. Фото: скриншот тревел-шоу "Поехали"

Вторая часть тревел-шоу «Поехали» на Первом канале, которую сняли о путешествии на Байкал, вышла в эфире Первого канала, в субботу, 15 апреля. Ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский посетили остров Ольхон и поселок Усть-Ордынский.

- Мы начинаем нашу программу на самом большом катке в мире. Мы на озере Байкал! Неважно, какой у вас опыт катания на коньках, но вы обязательно должны это сделать на байкальском, как его называют местные, море, - с такого обращения от ведущих начался выпуск программы.

Как ранее сообщала «КП» - Иркутск, съемочная группа провела в нашем регионе почти неделю и записала два выпуска популярного шоу. В этот раз ведущие прокатились на коньках по льду озера, добрались на воздушной подушке до острова Огой, который находится на Малом море, исследовали ледовые пещеры и гроты, а также побывали в этнопарке «Золотая Орда».