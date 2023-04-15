Победителей конкурса опекунов и приемных родителей определили в Иркутской области

Победители конкурса получат по 100 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Восемь опекунов и приемных родителей детей, которые достигли особых успехов в учебе, творчестве, спорте и общественной жизни, получат премии от главы региона. Победителей определили по результатам конкурса, который проходит в Иркутской области с 2014 года. Об этом сообщают власти.

- C 2023 года размер премии увеличен. Теперь он составляет 100 тысяч рублей. Конкурсная комиссия рассмотрела 48 заявок, – говорится в сообщении.

Лучшими признаны несколько родителей Приангарья. Это Наталья Пасынкова и Ольга Доронина из Иркутска, Наталья Осипова из Ангарска, Марина Алехина из Саянска, Татьяна Грибачева из Тулуна, Маргарита Яковлева из Усть-Кута, Валентина Романькова из Казачинско-Ленского района и Татьяна Оленникова из Усть-Удинского района. Их награждение запланировано в рамках выставки-форума «Мир семьи. Страна детства», которая состоится в Иркутске с 15 по 17 мая. Всего за годы проведения конкурса, было подано 413 заявок на участие. Победителями стали 72 замещающих родителя.