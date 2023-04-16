Днем 16 апреля в Иркутске потеплеет до +5 градусов

По области днем ожидается местами небольшой снег, а в северо-восточных районах Приангарья умеренный. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода пугает своей непостоянностью и переменчивостью. Зима совсем не хочет покидать Приангарье. Ведь уже апрель, а осадки все еще «радуют» жителей Иркутска. К счастью, хотя бы 16 апреля в областном центре их не будет. Ведь, потеплеет в городе до +5 градусов. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

- Переменная облачность, днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, - рассказали синоптики.

А вот по области днем все-таки ожидается местами небольшой снег, а в северо-восточных районах Приангарья умеренный. Также не утихнет и ветер. Западный и северо-западный ветер 5-10 метров в секунду продолжит мучать сибиряков. Порывы могут достигать 14 метров в секунду. А в северо-восточных районах в течение суток порывы дойдут и до 15-20 метров в секунду. Днем по области потеплеет д +1…+6, а при облачной погоде похолодает до -3…-8.