Более 140 млн рублей выделено на реконструкцию стадиона в Тулуне

Сейчас строители уже приступили к работам. Полным ходом идет демонтаж трибун. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Тулуне дан старт работам по реконструкции стадиона спорткомплекса детско-юношеской спортивной школы. Территория пострадала от паводка, который был вызван обильными дождями. Контракт с подрядчиком был заключен еще 3 апреля. Сейчас строители уже приступили к работам. Полным ходом идет демонтаж трибун.

- На реконструкцию стадиона предусмотрено около 147,5 млн рублей, из них большая часть - более 116,4 млн рублей выделены из федерального бюджета. Все работы по контракту должны быть завершены в ноябре этого года, - рассказал Павел Богатырев, министр спорта Иркутской области.

Когда закончатся работы, то на обновленном стадионе будет лежать искусственное футбольное поле. Для полного удобства, на нем даже помечены легкоатлетические дорожки. Кроме этого, воспитанники смогут поиграть в волейбол и мини-футбол. Ведь на территории будут установлены специальные площадки для этих видов спорта. Также там поставят турники.