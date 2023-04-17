47-летний водитель Toyota Sprinter Carib погиб в ДТП на Александровском тракте Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Утром 16 апреля, в воскресенье, в Боханском районе произошло трагическое ДТП. Около 10 часов на Александровском тракте столкнулись движущиеся во встречном направлении Toyota Sprinter Carib и Nissan Qashqai. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате случившегося 47-летний водитель легкового авто от полученных травм скончался до приезда бригады скорой помощи, - рассказали в ведомстве.

Два пожилых пассажира кроссовера получили травмы и были доставлены в больницу.

По факту случившегося проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и условия смертельной аварии.

Напомним, полицейские напоминают, что соблюдать ПДД обязаны все участники дорожного движения – и пешеходы, и автолюбители, и владельцы СИМ (средств индивидуальной мобильности- прим.авт) - самокатов, велосипедов, роликовых коньков, гироскутеров и т.д). Кстати, в Иркутске произошло первое ДТП с участием арендованного самоката: 17-летний юноша врезался на нем в «БМВ».

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