Водитель УАЗ «Патриот» утонул вместе с автомобилем в Усть-Илимском водохранилище Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Днем 16 апреля спасателям сообщили, что под лед Усть-Илимского водохранилища провалился автомобиль УАЗ «Патриот». В экстренные службы позвонил напуганный пассажир, который остался на берегу. Она рассказал, что за рулем находился 46-летний мужчина, который не успел выбраться из салона. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Трагедия случилась в районе села Подъеланка Усть-Илимского района Иркутской области в момент, когда водитель, несмотря на запрещающие знаки, решили пересечь акваторию водохранилища, - рассказали о случившемся в ведомстве.

Провал внедорожника произошел в 500 метрах от берега. Толщина льда в месте происшествия составляет около 30 сантиметров.

«Патриот» ушел на глубину почти 40 метров. На поиски тела погибшего сибиряка будут брошены силы водолазов Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

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